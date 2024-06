Große Trauer herrschte vor knapp zwei Jahren in Schäffern, der Heimat des abgestützten Piloten: „Er hat das Fliegen geliebt und ist fast jedes Wochenende in Pinkafeld am Flugplatz gewesen“, schilderte damals ein Bekannter des Verunglückten. Als Mitglied im Sportfliegerklub Pinkafeld habe der Mann diese Leidenschaft vollkommen ausgelebt – bis zum Tag des Absturzes am 23. Juli.