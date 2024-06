Der Schock sitzt noch immer tief in den Knochen der Steirerinnen und Steirer. Binnen weniger Minuten schien am Samstagabend die Welt unterzugehen. Hauptbetroffen waren die Oststeiermark sowie der Großraum Graz. In einigen Gemeinde von Graz-Umgebung sowie im gesamten Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Daher trafen sich am Montag Landeshauptmann Christopher Drexler, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP), Landesbranddirektor-Stellvertreter Christian Leitgeb und Katastrophenschutzleiter Harald Eitner zu einer Lagebesprechung in Grafendorf bei Hartberg. Neben einem außerordentlichen Lob des Krisenstabs für die Hilfskräfte im Dauereinsatz, sicherte die Verteidigungsministerin die Unterstützung des Bundesheeres zu.