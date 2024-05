Auch nachdem der dort geplante Pumpspeicher im Verfahren abgeblitzt ist, geht der Streit um den Schutz der Koralm weiter. Im März hatte Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) für ein 750 Hektar großes Areal auf dem Bergrücken Natura-2000-Schutz verordnet – rund 450 Hektar weniger als in einer Begutachtung empfohlen. Lackner begründete das, wie berichtet, mit der Rechtslage, wonach ein Europaschutzgebiet nur in der Größe verordnet werden darf, in der es zuvor der EU-Kommission gemeldet wurde. Eben das war nur für 750 Hektar geschehen, weil zuerst nur dieses Gebiet als schutzwürdig galt.