Die Behördenseite transportiert ihr Material in Rollkoffern und einer Nanu-Nana-Tasche. Der Anwalt der Klägerin nimmt eine Spar-Textiltasche. Beide haben am Mittwoch dasselbe Ziel, das Landesverwaltungsgericht in Graz. Im Saal F wird wieder über die „Zwangsversetzung“ der langjährigen Leiterin der Umweltabteilung verhandelt. Der „Spott-Lied“ ist kein großes Thema mehr, die Vorsitzende Verena Schönegger will nun herausfiltern, ob die Spitzenbeamtin 2022 gesagt hätte, sie würde ihren Mitarbeitern nun den Krieg erklären. So etwas wäre Grund genug für Abberufung und Versetzung.