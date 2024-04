Das Video war vor zweieinhalb Jahren öffentlich geworden: Zu sehen ist darauf die damalige Leiterin der Landesumweltabteilung, wie sie 2018 auf einer abteilungsinternen Weihnachtsfeier in einem Grazer Gasthof umgetextete Schlager zum Besten gibt. Aufs Korn genommen werden dabei – stimmlich und auf der Gitarre von einem Mitarbeiter begleitet – unter anderem die Bewohner des Frohnleitner Ortsteils Schrems, wo ein Gutachter Monate zuvor eine Bleibelastung des Bodens festgestellt hatte. „Aber bitte mit Blei“ heißt es in den umgedichteten Textzeilen, auch die NGO-Szene bekommt in einer anderen Passage ihr Fett ab.