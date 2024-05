„Stehe auf blonde Locken, aber das Gesicht ist nicht so meins.“, „Und was ist an ihr nun arischer als an den anderen?“ – Sexistisch, menschenverachtend und rassistisch sind die Kommentare in einer rechtsradikalen Gruppe auf der Nachrichtenplattform Telegram, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Aussehen junger Politikerinnen und Ehrenamtlicher der Grünen Parteien im deutschsprachigen Raum zu bewerten.