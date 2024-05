„Ob in der Karriere, im Familienleben oder im Alltag, täglich leisten Frauen Großartiges, doch einige sind sich ihrer großen Stärke einfach nicht bewusst.“ Mit diesen Worten eröffnete Moderatorin Simone Koren-Wallis die siebte Steirerin Awards-Gala in der Grazer Seifenfabrik. In zehn Kategorien wurden am Dienstagabend steirische Frauen ausgezeichnet, die in ihrem Feld Außergewöhnliches leisten. „Die Gleichstellung haben wir noch nicht erreicht, doch seit Kurzem gibt es zumindest erstmals mehr Bürgermeisterinnen in Österreich als Bürgermeister, die Josef oder Franz heißen“, so Steirerin-Geschäftsführerin Nicole Niederl. Mit dem Award wolle man Frauen mit Zukunftsvisionen eine Bühne bieten und andere inspirieren, den eigenen Horizont weit zu stecken.