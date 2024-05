Der Tanz-Crew „Limited Edition“ des Allgemeinen Turnvereins Graz (ATG) steht eine anstrengende Woche bevor, denn am Freitag steht die Gruppe auf der Bühne der TV-Sendung „Die Große Chance“ im Finale – als einziger Act aus der Steiermark. Schon am Mittwoch ging es für die Frauen und Trainer Pascal Chanterie in die Bundeshauptstadt nach Wien, zahlreiche Proben stehen in den nächsten Tagen an. „Neben Kostüm- und Lichtproben wird auch ein Werbefilm gedreht, bei dem wir dabei sind“, erzählt Chanterie, die Gruppe befindet sich im Ausnahmezustand.