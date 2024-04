Besorgt blickt Winzer Lukas Schmallegger zurzeit in seine Weingärten. „Ich war noch nicht in allen, aber in den tiefen Lagen sieht es nicht sonderlich gut aus“, erklärt der Hartberger Jungwinzer. Nach den frostigen Nächten rechnet Schmallegger mit einem Ernteausfall von 30 bis 50 Prozent. „Ich habe auch mit anderen Weinbauern gesprochen, die ähnlich hohe Ausfälle haben.“ Dennoch bleibt der Oststeirer optimistisch: „Es ist möglich, dass die jungen Knospen dennoch nachtreiben, wenn sie nicht komplett abgestorben sind. Genau sagen kann man das allerdings erst in ein paar Tagen“, weiß Schmallegger. Die kommenden Nächte seien dabei entscheidend, wie der Jungwinzer genau weiß. Vor allem bei Vollmond seien die Temperaturen besonders klar und kalt, was einen noch größeren Ausfall zur Folge haben könnte.