Hitzendorf, schon wieder. Von dort stammen Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Landesrätin Simone Schmiedtbauer (beide ÖVP) und noch Anna Binder, Zukunftshoffnung der steirischen Grünen. Am Parteikonvent zur Landtagswahl 2024 hat die Neue ja Abgeordnete Lara Köck verdrängt. So weit, so bekannt, aber dann ist da ja noch Simone Schmidbauer.