Wer während der Unterrichtsstunde auf die Toilette muss, der steht im Grazer BG/BRG Klusemann seit Montag vor verschlossenen Türen. Die Sanitäranlagen sind nur in den Pausen geöffnet, in der Zwischenzeit müssen Schüler, Schülerinnen einen der beiden Schulwarte aufsuchen. Diese können ihnen Zugang gewähren. In den Pausen werden die Sanitäranlagen von den Pausenaufsichten aufgesperrt.