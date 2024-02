Von 23 zu 73 – das ist die Entwicklung der Suspendierungen in den letzten Jahren. Waren es in der Steiermark im Schuljahr 2020/21 noch 23 Suspendierungen, stieg die Zahl 2021/22 auf 42 Suspendierungen an, im Vorjahr gar auf 73 insgesamt. Im laufenden Schuljahr 2023/24 sind es mit Stand Jänner auch bereits 41, die letzte Suspendierung wurde erst heute ausgesprochen. Und das, obwohl die Maßnahme als „ultima ratio“ bezeichnet wird, wenn laut Gesetz „Gefahr in Verzug“ ist.