Große Aufregung am Donnerstag in Graz: Nach bereits zwei mutmaßlichen Anschlagsversuchen auf Mitglieder der Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen ist am Donnerstagabend per Notruf ein verdächtiges Paket in Eggenberg beim Königreichsaal aufgetaucht.

Gegen 19 Uhr rief ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft die Polizei. Ein Paket war in den Eingangsbereich des Königreichsaals abgestellt worden, keiner wusste, was darin war. Sofort rückten einige Polizeistreifen und die Sprengstoffexperten an, das Gelände wurde großräumig abgesperrt, mehrere Dutzend Angehörige der Glaubensgemeinschaft sowie Bewohner umliegender Häuser schnell in Sicherheit gebracht.

Kurz darauf konnten die Sprengstoffexperten und Cobra-Entschärfer Entwarnung geben: Es handelte sich um ein falsch zugestelltes Paket mit Kleidung darin. Verletzt wurde demnach bei dem Einsatz niemand.

Bombenbauer gesucht

Die Polizei sucht indes weiter intensiv nach dem Bombenbauer, der hinter den beiden früheren Anschlagsversuche stecken soll. Denn der Rohrbombenanschlag auf zwei Mitglieder der Glaubensgemeinschaft in Leibnitz im August und die im März aufgefundene Sprengfalle in Kalsdorf bei Graz tragen die Handschrift desselben Täters. Das ergab die kriminaltechnische Auswertung des sichergestellten Objektes. Zuletzt hat die Polizei ihre Ermittlungsgruppe erweitert, nun arbeiten noch mehr Beamte intensiv an der Aufklärung der Verbrechen.