Wenn nächster Woche mehr als 290.000 Wahlkarten bei berufstätigen Steirern im Postkasten laden, wird für etliche erstmals die nahende AK-Wahl (16. bis 29. April) greifbar. FSG-Spitzenkandidat und Amtsinhaber Josef Pesserl hat da bereits die Wahlkampf-Kinotour beendet: Das Finale mit ein paar Hundert Gästen fand am Donnerstag im Grazer Cineplexx statt. Gezeigt wurde, wie an den anderen Stationen, der Streifen „Eine Million Minuten“. Gesehen hatte der 67-Jährige den Film bis vergangenen Mittwoch noch nicht. Andere Listen lästern, der Präsident hätte heuer so viel Zeit bei Vorstellung der AK-Leistungsbilanz in den Außenstellen verbracht. Faktum ist: Die Leistungsbilanzen werden alljährlich präsentiert.