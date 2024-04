Wer sich bei der Präsentation des Steirischen Weines in der Grazer Stadthalle am Mittwochabend durch jeden einzelnen Wein gustieren wollte, hatte einiges vor. „1000 Weine von 125 steirischen Winzern gibt es zur Auswahl“, verriet Stefan Potzinger, selbst Winzer und Wein Steiermark-Obmann, bereits vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung. 19,5 Millionen Liter Wein lagern in den steirischen Weinkellern, „ein bisschen weniger als sonst“, wie Potzinger weiß. „Dafür aber mit umso mehr Qualität“, fügt er hinzu. Gemeinsam mit Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein und Martin Palz vom Referat Weinbau der LK führt er durch die Stadthalle.