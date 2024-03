Die Bürgermeister-Stichwahl in Salzburg endete letztlich mit einem recht deutlichen Sieg des SPÖ-Kandidaten Bernhard Auinger gegen KPÖ-Hoffnung Kay-Michael Dankl. Damit bleibt Elke Kahr einzige kommunistische Bürgermeisterin in Österreich. Ist sie deshalb enttäuscht? „Überhaupt nicht“, sagt die Grazer Stadtchefin, als die Kleine Zeitung sie im Schloss Mirabell in Salzburg erreicht. Nachsatz: „Auch wir waren zweimal zweitstärkste, bevor wir in Graz gewonnen haben.“