Ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum strebt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. Er hat, wie am Dienstag verkündet, Experten des Innenministeriums und der Landespolizeidirektionen einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Gesetzesvorschlages erteilt. Ziel sei es, künftig „das Führen von Waffen außerhalb der Wohnräumlichkeiten generell zu untersagen“ – laut Ministerium mit Zielrichtung Messer. Das wirft die Frage auf, was sich durch ein solches Gesetz ändern soll. Sind nicht schon jetzt Waffen im öffentlichen Raum verboten?