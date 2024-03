Die Dimensionen des Falls sind bemerkenswert: „Wir holen halb Klagenfurt über die Pack“, zeichnet Richter Andreas Lenz ein Bild zwecks Veranschaulichung der langwierigen Verhandlung am Straflandesgericht Graz. 67 Zeugen sind diesmal geladen. Ex-Patienten eines Kärntner Zahnarztes, der wegen Körperverletzung und teils schweren gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt ist. Doch diese Vorwürfe treten jetzt beinahe in den Hintergrund. Denn es passiert etwas, „was wir so im ganzen Haus noch nie hatten.“ Der beschuldigte Zahnarzt droht dem gerichtlich bestellten Sachverständigen eine Klage an, sollte dieser sein Gutachten nicht zurückziehen.