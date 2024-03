Am Donnerstagvormittag hat Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) die entsprechende Verordnung in die Landesregierungssitzung eingebracht, für nächste Woche ist der finale Beschluss geplant: Auf der Koralm erstreckt sich dann auf rund 750 Hektar offiziell ein neues Europaschutzgebiet (Natura-2000-Gebiet). Allerdings: Das Schutzgebiet mit der Nummer 47 fällt um mehr als ein Drittel kleiner aus als zuletzt von Landesseite geplant und erfasst unter anderem nicht mehr jene Flächen, die zum Bau des umstrittenen Pumpspeichers auf der Koralm benötigt werden. Brisant ist das deshalb, weil das geplante Europaschutzgebiet der Hauptgrund war, weshalb das Kraftwerksprojekt im vergangenen Sommer an der zweiten Genehmigungsinstanz gescheitert war. Steht nun ein Comeback der Kraftwerkspläne bevor?