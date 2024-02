Vorweg: Viel Neues über die „Steirer-Ambulanzen“ war auch von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) am Landtag am Dienstag nicht zu hören. Die Grünen hatten via „dringlichen Anfrage“ versucht, Details über die Ankündigung von Landeshauptmann Christopher Drexler im Rahmen der ÖVP-Steiermarkkonferenz herauszufinden. Gesundheitssprecher Georg Schwarzl frech: „Ich verstehe, dass man wichtige politische Themen zur Chefsache macht. Aber, Herr Landeshauptmann, es wäre gescheiter, wenn das Thema Gesundheit jemand anderer bearbeitet als Sie. Es sei ihm unverständlich, dass Drexler nach dem „Luftschloss Leitspital“ mit dieser unausgegorenen Idee ein „Luft-Gartenhäuschen“ nachliefere.