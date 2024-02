In einer Kärntner Schule spielen Jugendliche eine Hinrichtungsszene aus der Nazi-Zeit nach, in steirischen Schulen berichten Direktoren von wilden Schlägereien, die Zahl der Suspendierungen von Schülern ist österreichweit stark angestiegen. „Wir merken, dass es leider zu mehr Gewalt in der Gesellschaft kommt. Dem müssen wir auch in den Schulen entgegenwirken. Gewalt und Extremismus haben dort keinen Platz“, sagt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).