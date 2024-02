Nach 21 Jahren steht die Ehe von Hannes Kartnig und Frau Claudia vor dem Aus. Die Gattin des Ex-Sturm-Präsidenten soll bereits vor Weihnachten letzten Jahres über einen Anwalt den Scheidungswunsch vorgelegt haben, wie sie der Kronen Zeitung erzählte. Derzeit urlaubt die Noch-Ehefrau Kartnigs auf Gran Canaria.

Erst vor Kurzem wurde der ehemalige Sturm-Präsident ohne seine Frau am Grazer Bauernbundball gesehen, zu den Gerüchten will sich der Unternehmer laut Kronen Zeitung allerdings nicht äußern: „Da sage ich nichts dazu, die Leute reden sowieso über mich.“ Bereits in den kommenden Wochen soll es zur ersten Verhandlung kommen, eine einvernehmliche Lösung wird präferiert, wie es heißt.

2012 wurde Hannes Kartnig wegen schweren Betrugs verurteilt © APA / Markus Leodolter

Auszug aus Ruckerlberg-Villa

Claudia Kartnig, die als Beratungslehrerin tätig ist, und Hannes Kartnig sind seit Oktober 2003 miteinander verheiratet. Ihre Ehe überstand unter anderem auch die Verurteilung des ehemaligen Sturm-Präsidenten wegen schweren Betrugs und die darauffolgende Gefängnisstrafe. Jetzt nennt Claudia Kartnig gegenüber der Kronen Zeitung fehlenden Respekt als Grund für die Trennung. Es seien Dinge vorgefallen, die jede Frau zu einer Scheidung bewogen hätten. Unterdessen soll Kartnig bereits ihren Auszug aus der Villa am Grazer Ruckerlberg planen.