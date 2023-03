Überraschung: Für den ehemaligen Sturm-Präsidenten reichten recht solide Jurypunkte nicht. Der Steirer musste Abschied vom ORF-Ballroom nehmen. Das ORF-Publikum rief also doch zu wenig für den mit 71 Jahren ältesten Kandidaten der 15. Staffel an. Dass der Steirer polarisierte war klar, aber das frühe Aus überrascht. Der ORF machte es spannend: YouTuber Michael Buchinger, der gespreizt redet und als Comedian die jüngere Zielgruppe anspricht, oder Kartnig, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und gerne prahlt? Wie durch Gäste wie den steirschen Landhauptmann oder Roberto Blanco.

Lucas Fendrich, der mit seinem Vater schon seit Monaten keinen Kontakt mehr hat, tanzt sich in der ORF-Show irgendwie frei: Er sprach in der ORF-Show von seinen Panik-Attacken. Und es ist "Stärke zu zeigen, Schwäche zu zeigen", so das Resümee. Mit 21 Punkten honorierte die Jury die Performance. Wo Kathrin Menzinger die Latte für künftige Gastjuroren hoch legte: Ihre Fachkritik hob die Show auf ein höheres Level. Die meisten Punkte von der Jury gab es einmal mehr für Lilian Klebow: 23.

Lucas Fendrich wurde mit 21 Punkten honoriert, Missy May mit 20. Schlusslicht: Michael Buchinger (11 Punkte), gefolgt von Hannes Kartnig und Omar Khir Alanam mit je 13 Punkten. Aexander Pointer wurde mit 14, Eveline Eiselböck mit 15 Punkten bedacht. Gehen musste trotzdem Hannes Kartnig.



Missy May & Dimitar Stefanin beim Slowfox © ORF



Apropos Level: Man mag "Let's Dance" auf RTL schmissiger und poppiger finden, aber die Live-Performances von Monika Ballwein, Andy Gabauer & Co. mit der Band unterscheiden eben das ORF-Fernsehen von RTL. Wo das Zusammenspiel von Andi Knoll mit Mirjam Weichselbraun leichtfüssig funktiorniert. Mit Klaus Eberhartinger buhlte die Tirolerin stets um bessere Pointen ("Königskobra", wurde sie von Eberhartinger sarkastisch und liebevoll zugleich hinter den Kulissen genannt, mit "Senioren-Club"-Norbert Oberhauser tat sie sich schwer). Nun blüht Weichselbraun auf!



Corinna Kamper & Danilo Campisi beim Jive © ORF



Dass nun Andi Knoll, der der ORF-Showreihe durch seine unverblümte, spontane Art gut tut, vor der Kamera steht, konnte Sendungsverantwortlicher Stefan Zechner durchsetzen. Unterhaltungschef Alexander Hofer und Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz (ihr Favorit soll Philipp Hansa von Ö 3 gewesen sein) mussten eingestehen, dass bei der Nachwuchsarbeit noch niemand für eine Haptabendshow bereit ist. Will aber womöglich jemand wie Stefan Lenglinger in diesen Bereich wechsleln?