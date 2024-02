Beim Prozess rund um das Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal, in dem während der ersten Coronawelle 18 Bewohner an Covid-19 verstarben, ist auch nach 24 Verhandlungstagen noch kein Ende in Sicht. Die Causa rückte auch das Thema der Aufsicht von Pflegeeinrichtungen in den Fokus. Diese liegen ja im Verantwortungsbereich der Landesregierung und den Bezirkshauptmannschaften – bis auf die privaten Einrichtungen in Graz, wo die Stadt das Sagen hat. Das soll sich aber ändern. Im Zuge eines neuen Pflege- und Betreuungsgesetzes soll das Kontrollwesen harmonisiert werden.