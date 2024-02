Seit Mai des Vorjahres wird über die Vorgänge im Pflegeheim „Tannenhof“ in St. Lorenzen im Mürztal verhandelt. Insgesamt wurden in dieser Zeit um die 65 Zeugen gehört, mehrere Sachverständige brachten ihre Gutachten zu Fragen der Pflege, der Hygiene und der organisatorischen Abläufe in einem Pflegeheim zu Gehör.