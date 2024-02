Dass die Wartezeiten auf Behandlungs- bzw. Operationstermine in der Steiermark ein Problem sind, ist keine Neuigkeit mehr. Am Universitätsklinikum Graz wurde im Jänner ein Pilotprojekt gestartet, um mithilfe tagesklinischer Eingriffe Druck aus dem System zu nehmen. Konkret ging es um 84 Herzkathetereingriffe, die an der klinischen Abteilung für Kardiologie binnen drei Wochen durchgeführt wurden. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird das Projekt nun ab März 2024 fix weiter fortgeführt.