Die Freude über die steigenden Temperaturen nach den durchwegs frostigen Wochen wehrt für Allergiker nur kurz. Sie werden durch die Frühblüher bereits jetzt belastet, wie der Pollenwarndienst meldet. Durch das aktuell trockene und sonnige Wetter mit Temperaturen über 5 Grad Celsius werden in Graz, den Niederungen der Steiermark und in urbanen Gebieten erste Haselpollen auftreten, heißt es von den Experten, die sich auf Daten des Institutes für Pflanzenwissenschaft der Uni Graz stützen. Besonders spürbar werden Symptome bei Wind, der zusätzlich Allergene in die Luft wirbeln und die Situation für Allergiker verschärfen kann.