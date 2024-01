Das Rektorat der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum in Graz wird neu aufgestellt. Die Funktionsperioden von Rektorin Andrea Seel und Vizerektorin Renate Straßegger-Einfalt werden auf Empfehlung des Hochschulrates um weitere fünf Jahre verlängert. Renate Wieser hingegen als Vizerektorin ist neu im Team, sie folgt Vizerektor Friedrich Rinnhofer, der seine Pension mit Herbst 2024 antreten wird.

Die 1975 in Judenburg/Steiermark geborene Renate Wieser war bisher Professorin an der PPH Augustinum und zuletzt Leiterin der Koordinationsstelle für Diversität & inklusive Hochschulentwicklung. Sie setzte sich im Bewerbungsverfahren durch und wurde von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl ebenso wie Andrea Seel und Renate Straßegger-Einfalt bestätigt.

PPH Augustinum in Graz und Klagenfurt

Die Private Pädagogische Hochschule Augustinum ist eine Einrichtung in Trägerschaft der Katholischen Kirche Steiermark mit Standort Graz und einem dislozierten Institut in Klagenfurt. Sie bietet eine qualitätsvolle und praxisorientierte PädagogInnenbildung. Das Programm umfasst Studien- und Hochschullehrgänge im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung für den Lehrberuf und für andere pädagogische Berufe. Die PPH Augustinum kooperiert mit zahlreichen Partnerhochschulen im In- und Ausland. Spezialisiert ist man auf die Primar- und Elementarstufe, Inklusion sowie bei der Religionspädagogik und der interreligiösen Bildung.