Nach Trennung: „Giftige Mischung aus Hass und Rache“ führte zur Brandstiftung

55-Jährige legte bei Prozess in Graz am Donnerstag völlig überraschend ein Geständnis ab, nachdem sie monatelang geleugnet hatte. Aus Eifersucht hat sie den Großbrand in Lieboch verursacht – und wurde nun verurteilt.