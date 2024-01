Am Dienstag herrscht auf weiten Teilen der Steiermark wegen des Glatteises Unfallgefahr, es staut sich, Straßen sind teils gesperrt. Auch in Graz kam es in den Morgenstunden zu einem Unfall. Ob das Glatteis oder eine andere Ursache Grund für die Kollision war, ist noch unklar.

Ein Pkw ist jedenfalls in Graz-Reininghaus mit einer Garnitur der Straßenbahnlinie 4 zusammengestoßen. Der Lenker des Pkw dürfte bei dem Zusammenstoß verletzt worden sein, Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort. Details werden noch von der Exekutive erhoben.

„Wir fahren wieder normal, der Ersatzverkehr wurde eingestellt“, sagt Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler um 9.23 Uhr.