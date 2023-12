Kinderbetreuung ist immer noch eine sehr weibliche Berufssparte. Die neu gegründete Gruppe „Männer in der Elementarpädagogik“ (MidE) will das nun ändern. Sie wollen Männer in der Branche miteinander vernetzen und auf gesellschaftliche Probleme hinweisen. Und das in der ganzen Steiermark. „Als Mann begegnen einem in der Branche noch immer sehr viele Vorbehalte“, erzählt Michael Kammerer die Beweggründe für die Initiative. Seit über 20 Jahren arbeitet er als Elementarpädagoge, inzwischen ist er Betriebsrat bei Wiki, einem Anbieter verschiedener Kinderbetreuungseinrichtungen. Vor allem vonseiten der Eltern erlebe er Skepsis, aber auch von den Kolleginnen.