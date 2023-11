Bei einer Weihnachtsfeier in der Grazer Innenstadt rastete ein 32-jähriger Mann aus Afghanistan am Montagabend aus. Er war mit einer Arbeitskollegin in einen Streit geraten und drückte während der Auseinandersetzung plötzlich ihre Hände zusammen, während sie ein Glas in der Hand hielt. Dadurch erlitt die Frau Schnittverletzungen an der Hand. Der Mann bedrohte seine Arbeitskollegin daraufhin mit dem Umbringen und verwüstete das Lokal, in dem die Feierlichkeiten stattfanden.

Danach ging der Mann auf einen Straßenbahnfahrer los, er versuchte, ihn durch Schläge im Gesicht zu verletzen. Passanten hatten die Polizei informiert. Auch nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der 32-Jährige nicht beruhigt werden, er wurde festgenommen. In der Polizeiinspektion konnten die Beamten den Mann ebenfalls nicht zum Einlenken bewegen. Der 32-Jährige bedrohte die Polizisten und versuchte, diese mit Tritten zu verletzen. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz übernahm den Fall, der Mann wurde auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.