Glimpflich ging der Vorfall für zwei beteiligte Buben aus, für den Onkel und die Eltern der Kinder könnte er aber noch Folgen haben: Am Dienstag dieser Woche spielte ein Elfjähriger im Garten seines Elternhauses mit einem zehnjährigen Freund, als die beiden auf die Idee kamen, eine Plastikwerkzeugkiste mit einem pyrotechnischen Gegenstand zu sprengen. Als die Kiste explodierte, wurden die Kinder durch Plastiksplitter am Körper und im Gesicht verletzt. Die Eltern der Kinder, die sich zu dieser Zeit im Haus aufgehalten hatten, alarmierten die Rettung. Die Buben wurden vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht. Die beiden dürften mit leichten Verletzungen davongekommen sein.