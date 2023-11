Was zur Hölle ist denn Alpha Nova? Mit einer humorvollen Kampagne will das gemeinnützige Grazer Unternehmen, das Menschen mit Behinderung und Senioren dabei unterstützt, ein eigenständiges Leben zu führen, auf sich aufmerksam machen. „Wir bieten soziale Dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen wie Freizeit und Wohnen an“, erzählt Yvonne Sammer von der Öffentlichkeitsarbeit. Unter anderem begleitet das Unternehmen Joachim Lampel, den mehrfachen Special Olympics-Tanzweltmeister, in einem Arbeitsprojekt. „Seit 1992 macht es sich Alpha Nova zur Aufgabe, Menschen wie Joachim auf ihrem Lebensweg so gut es geht zu unterstützen. Die Menschen stehen bei uns immer im Vordergrund, deswegen haben wir auf der Strecke ein wenig darauf vergessen, uns und unsere Arbeit auch in der Öffentlichkeit mehr zu zeigen“, schmunzelt Sammer. „Kaum jemand weiß deshalb, dass es uns gibt.“