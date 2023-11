In einem Brief fordert der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler Justizministerin Alma Zadić (Grüne) dazu auf, der Polizei die Überwachung der Internetkommunikation bei potenziellen Terrorverdächtigen zu ermöglichen. Die Befugnisse der Sicherheitsbehörden sind im Strafprozessrecht geregelt, das Thema liegt daher in der politischen Verantwortlichkeit der Justizministerin. „Die vorhandenen Instrumente sind schlicht nicht mehr zeitgemäß“, schreibt Drexler und beruft sich auf Gespräche unter anderem mit der Führung des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Steiermark.