Ganz langsam klopft der Winter in den Bergen an die Türen der Steiermark, zumindest in den kommenden Tagen. Minus 8 Grad misst unter anderem die Wetterstation am Schladminger Gletscher am Samstagvormittag. Auch in Gemeinden wie Bad Mitterndorf, Gröbming, Murau und in der Ramsau liegen die Temperaturen zur selben Zeit nur knapp über dem Gefrierpunkt.