Alles auf Schiene tönt es von den ÖBB, wenn es um die Investitionen der kommenden Jahre in der Steiermark geht. Untermauern soll das der sogenannte Rahmenplan, der die strategische Ausrichtung und die Großprojekte in Österreich bis 2029 ausweist. Präsentiert wurde das Vorhaben jüngst von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä. 21,1 Milliarden Euro sollen fließen, um die nachhaltige Mobilität in Österreich voranzutreiben. 3,5 Milliarden davon werden alleine in der Steiermark investiert.