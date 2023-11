Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und und Abgeordneter Klaus Zenz ehrten am Freitag in der Grazer Burg die neuen Forschungspreisträgerinnen und -träger. Der Preise sind jeweils mit 12.000 Euro dotiert und „stehen stellvertretend für die vielen Forscherinnen und Forscher an heimischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die herausragende Leistungen erbringen“, so die Landesrätin.