Zwar gibt es dank Smartphones längst keine großen Verwirrungen was die Zeitumstellung angeht – das Thema an sich erregt aber weiterhin die Gemüter. Und so wird wohl an diesem Wochenende landauf, landab über Sinn und Unsinn der Maßnahme diskutiert werden. Schli9eßliuch sind 84 Prozent der EU-Bürger für die Abschaffung – das ergab schon 2018 eine Online-Umfrage der Union, bei der immerhin 4,6 Millionen Antworten einlangten.