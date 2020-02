Facebook

Gehen durch dick und dünn: Vanessa und Tom Herzog © KLZ/Weichselbraun (2)

Diagnose Parkinson, unheilbar, unberechenbar: Eine Schocknachricht, die Tom Herzog vor einem Jahr erhielt. „Meine Mama ist nach dem EM-Titel gestorben und kurz nach der Weltmeisterschaft in Inzell, wo Vanessa Gold holte, wurde bei mir diese Krankheit diagnostiziert. Mir wurde mitgeteilt, dass ich zwölf von 15 Hinweisindikatoren aufweise. In letzter Zeit hab ich einfach gemerkt, dass dieses Verbergen für mich zur Last wurde und in meinem Job geht’s darum, dass ich mich zurückschrauben muss, da 200 Tage im Jahr nur Vanessa zählt. Ich muss funktionieren und da bleibt keine Kraft, zu versuchen etwas zu verheimlichen“, erzählt Tom, der sich bewusst nicht mehr versteckt.