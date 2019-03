Facebook

Vanessa Herzog © GEPA pictures/Jasmin Walter

Was für eine unglaubliche Saison für Eisschnellläuferin Vanessa Herzog. Die Ferlacherin krönte sich zur Welt- sowie Europameisterin und schnappte sich beim Weltcup-Finale in Salt Lake City (USA) mit Rang zwei den Gesamtsieg über 500 Meter – und das in eindrucksvoller Manier. Zum allerersten Mal gelang es der 23-Jährigen, unter 37 Sekunden zu bleiben – was zugleich neuen österreichischen Rekord bedeutet.

