Miriam Ziegler und Severin Kiefer © GEPA

Die Eiskunstlauf-Europameisterschaft 2020 in Graz nähert sich in großen Schritten: Von 20. bis 26. Jänner feiert die steirische Landeshauptstadt in der Steiermarkhalle in Premstätten-Schwarzlsee ihre Premiere als Austragungsort einer Eiskunstlauf-EM. Die großen Hoffnungen trägt aus heimischer Sicht das Paar Miriam Ziegler und Severin Kiefer.

Die Burgenländerin und der Salzburger treten als Paar an und haben in den vergangenen Wochen und Monaten zunehmend ihre Form gefestigt. Beim Eiskunstlauf-Grand-Prix in Moskau (RUS) Mitte November zeigten sie die drittbeste Kür des Bewerbes und kamen so auf Gesamtrang vier, knapp davor wurden sie in Grenoble (FRA) mit der besten Kür-Leistung ihrer Karriere Fünfte. "Nach Schwierigkeiten zu Beginn der Saison kommen wir jetzt wirklich gut in Form. Wir werden im Training immer sicherer und das zeigt sich auch in den letzten Wettkämpfen", erzählt Severin Kiefer, "die Formkurve geht definitiv nach oben. Wir hoffen, dass sich diese Entwicklung bis zur EM fortsetzt."

Partnerin Miriam Ziegler erzählt: "Je näher wir der EM tatsächlich kommen, umso mehr geht es für uns darum, alles, was positiv ist, mitzunehmen und aufzusaugen. Wir freuen uns riesig darauf, vor heimischem Publikum aufs Eis gehen zu können. Aktuell ist es unser größtes Anliegen, unseren Sport in Österreich populärer zu machen und das Publikum mit unseren Programmen zu unterhalten."

Große Ticketnachfrage

Wie groß die Nachfrage nach Ticket ist, bestätigt Carmen Kiefer: "Am Samstag, dem Tag der Damenkür, sind wir bereits zu drei Viertel ausgebucht", erzählt die EM-Organisatorin und das Vorstandsmitglied von Skate Austria. Die Halle am Schwarzlsee ist für sie "eine hervorragende Location, wir können pro Tag fast 5000 Zuseher unterbringen".