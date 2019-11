Von 20. bis 26. Jänner 2020 findet in Graz die Eiskunstlauf-Europameisterschaft statt. Miriam Ziegler und Severin Kiefer sind Österreichs Hoffnungen auf eine EM-Medaille - und kamen zuletzt immer besser in Schwung.

Miriam Ziegler und Severin Kiefer © AP

Auf die Frage hin, ob sich das österreichische Eiskunstlauf-Paar Miriam Ziegler und Severin Kiefer derzeit in ihrem persönlichen Karriere-Hoch befinden, schweigt Ziegler für einen Moment. Dann antwortet sie aber überzeugt und bestimmt: "Ich denke schon. Ich weiß, dass wir derzeit besser sein können, als wir es jemals zuvor waren." Dieses "können" haben die Burgenländerin und ihr Salzburger Partner erst kürzlich in die Realität umgesetzt: Bei den zwei jüngsten Grand-Prix-Bewerben in Grenoble (FRA) und Moskau (RUS) erreichten sie den 5. und 4. Gesamtrang und haben dabei vor allem in der Kür aufgezeigt.