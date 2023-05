Vor fast einem Jahr genau haben David und Katharina Komatz in der Kohlröserlhütte in Bad Aussee standesamtlich geheiratet (die kirchliche Trauung folgt in nicht einmal einem Monat), nun gibt es schon die nächste gute Nachricht vom Single-Mixed-Staffel-Vizeweltmeister und der ersten Österreicherin, die jemals ein Biathlon-Weltcuprennen gewonnen hat. Der Steirer und die Salzburgerin erwarten in wenigen Monaten Nachwuchs, wie sie auf Instagram bekannt gaben.

"Eine aufregende Zeit steht uns bevor – wir freuen uns auf dieses schöne neue Abenteuer" ist da neben dem Foto zu lesen, das die beiden und ein kleines Paar Schuhe zeigt – so wie auch die Hashtags "Halbzeit" und "Babybauch". Innerhalb weniger Minuten bekam das Foto Hunderte Gefällt-mir-Angaben, darunter auch von Sport-Kolleginnen wie Lisa Hauser (sie holte mit David Komatz in Oberhof Silber), Chiara Kreuzer oder Dorothea Wierer.