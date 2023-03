Sie hatten nach Ihrer überraschenden Rücktrittserklärung beim ORF-Interview Tränen in den Augen. Waren es Tränen der Freude oder der Trauer?

Harald Rodlauer: Von beidem ein bisschen. Ich bin schon sehr stolz auf das, was wir in dieser Saison geleistet haben. Mehr geht eigentlich nicht. Wir haben den Einzelweltcup und den Nationencup gewonnen und waren mit zwei Silbermedaillen das beste ÖSV-Team bei der WM in Planica.