Sackhüpfen und Dreibeinlauf waren einmal olympische Disziplinen, aber die Rekordhalter dieser Bewerbe sind längst vergessen. Auch der Tod einer Rosa Katharina, genannt „Rosi“ Mittermaier, unangefochtener Star der alpinen Olympiabewerbe 1976, hat in Deutschland keine Staatstrauer ausgelöst. Die Zeiten ändern sich. Rekorde für die Ewigkeit und ganze Kapitel in den Geschichtsbüchern des Sports geraten in Vergessenheit.