Pinkelnig-Festspiele in der Villacher Alpenarena. Sie waren unschlagbar. Wie sieht Ihre Gefühlslage aus?

EVA PINKELNIG: Wenn ich ehrlich bin, ist das alles noch nicht bei mir angekommen. Ich habe unglaubliche Glücksmomente verspürt. Und bei uns darf man nie vergessen, dass es letztlich immer eine Teamarbeit ist, dass solche Leistungen möglich sind. Da müssen so viele Räder ineinandergreifen, um so einen Erfolg vollenden zu können.