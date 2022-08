Mit wunderschönen Bildern und den Worten "We said yes" sowie den Hashtags "wedding", "perfectday" und "familyandfriends" machten sie auf Instagram das öffentlich, was bisher nur die Familien und Freunde des Paares wussten: Am vergangenen Sonntag hat Österreichs Skisprung-Ass Stefan Kraft seine langjährige Freundin Marisa in Goldegg im Pongau geheiratet.

Nach der Bekanntgabe erreichten das bezaubernde Paar unzählige Glückwünsche aus der ganzen Welt. "Wir sind ja schon sehr lange ein glückliches Paar und haben uns entschieden, dass jetzt ein super Zeitpunkt ist, im kleinen Kreis zu heiraten. Es war ein wunderschöner Tag mit unseren Familien und engsten Freunden. Marisa und ich sind überglücklich", erzählte Stefan Kraft.

Das frisch vermählte Paar genießt noch ein paar Tage der Ruhe, dann gehen für Stefan Kraft die sportlichen Sommervorbereitungen weiter.

Stefan Kraft erfüllte sich heuer in Peking seinen Traum einer Olympia-Goldmedaille. Der 29-jährige Salzburger hält bisher bei 25 Weltcupsiegen und 80 Podiumsplatzierungen, ist zweimaliger Gesamt- und Skiflugweltcupsieger, gewann die Vierschanzentournee und zweimal die Raw Air Tour. Er errang 15 Medaillen bei Weltmeisterschaften und hält den Skiflugweltrekord mit 253,5 m.