Rehrl und seine Sarah haben Ja gesagt © JFK

Kombinierer-Ass Franz-Josef Rehrl hat am Freitag seiner langjährigen Freundin Sarah das Ja-Wort gegeben. Die beiden sind seit neun Jahren ein Paar, nun wurden sie standesamtlich im heimatlichen Garten in Ramsau am Dachstein getraut. Gefeiert wurde anschließend im engsten Familienkreis. "Es war ein rundum schöner und perfekter Tag im engsten Familienkreis. Die Flitterwochen fallen leider flach, die Vorbereitung auf die WM-Saison und das Training haben Priorität. Und unser Sohn Jakob ist ja erst 6 Wochen alt, der hält uns zu Hause auch so auf Trab", sagt der Steirer Rehrl.