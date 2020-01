Mit dem Triumph in Bischofshofen holte der Pole Dawid Kubacki in souveräner Manier den Sieg bei der Vierschanzentournee - Stefan Kraft verpasst als Vierter das Podest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dawid Kubacki holt den Sieg in Bischofshofen und den Gesamtsieg © GEPA pictures

Der Liveticker zum Nachlesen!

Der Pole Dawid Kubacki ist der große Triumphator der 68. Vierschanzentournee. Vor dem abschließenden Bewerb am Montag in Bischofshofen in Führung der Gesamtwertung gelegen, holte er in Salzburg auch noch einen Tagessieg und sicherte sich den Sieg in der Gesamtwertung überlegen mit 20,6 Punkten Vorsprung. Für den Österreicher Stefan Kraft wurde es Tagesrang vier und Gesamtplatz fünf.

Damit landete der Salzburger bei der Traditionsveranstaltung dreimal auf Rang vier, das gesamte österreichische Team blieb bei der Tournee ohne Podestplatz. "Ich hätte mir Platzierungen weiter vorne gewünscht", sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder. "Wir haben es bei der Tournee nicht ganz rübergebracht, einige waren ein bisschen verkrampft, waren nicht so locker wie im Vorfeld." Kraft: "Dreimal Vierter ist schon ein bisschen ungut. Es liegt eng beieinander. Es muss alles zusammenpassen."

Dawid Kubacki Geboren: 12. März 1990 in Nowy Targ

12. März 1990 in Nowy Targ Wohnort: Szaflary

Szaflary Größe/Gewicht: 1,80/64 kg

1,80/64 kg Familienstand: verheiratet

verheiratet Verein: TS Wisla Zakopane

TS Wisla Zakopane Trainer: Michal Dolezal (Cheftrainer Polen)

Michal Dolezal (Cheftrainer Polen) Größte Erfolge: Olympia: Bronze 2018 Pyeongchang, Nordische WM: Gold Normalschanze 2019 Seefeld, Team-Gold 2017 Lahti, Team-Bronze 2013 Val di Fiemme, Skiflug-WM: Team Bronze 2018 Oberstdorf, Weltcup (Debüt 26.1.2009): 1 Sieg (Val di Fiemme, Vierschanzen-Tournee: Sieger 2019/20, 4. 2018/19

Den Tages- sowie den Gesamtsieg machten sich die Top-Favoriten untereinander aus. Im ersten Durchgang war der Japaner Ryoyu Kobayashi aus dem Kreis der engsten Anwärter gefallen, er ging nur als Elfter in den Finaldurchgang. Letztlich reichte es für ihn zu Tagesrang sieben und Gesamtrang vier. Während Kubacki mit zweimaliger Bestweite nichts anbrennen ließ, wahrte der Norweger Marius Lindvik mit Tagesrang drei Gesamtrang zwei, um 2,6 Punkte vor dem deutschen Tageszweiten Karl Geiger.

"Ich habe es geschafft, einen guten Sprung zu machen. Auch der Sieg im Tagesbewerb ist super", erklärte Kubacki. "Ich war fokussiert auf das, was ich auf der Schanze machen muss. Das ist es." Dem 29-Jährigen gelang der insgesamt vierte polnische Tournee-Gesamtsieg nach Adam Malysz 2000/01 sowie Kamil Stoch 2016/17 und 2017/18. Zweitbester Österreicher wurde jeweils Philipp Aschenwald, in der Tageswertung als Zehnter sowie gesamt als Elfter.